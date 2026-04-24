Арбелоа: моя главная цель — не в том, чтобы мотивировать игроков «Реала»

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа рассказал о целях и задачах, которые преследует в клубе.

«Моя главная цель — не в том, чтобы мотивировать игроков «Реала». Если и есть что-то, что должно быть у игроков «Реала», так это высокая требовательность к себе. Моя главная задача — подготовить их к тому, с чем они столкнутся на поле — понять, как играет соперник, найти решение, которое поможет нам противостоять его подходам, составить чёткий план на игру. Именно этому посвящаю большую часть своего времени. Соперники, с которыми играем, особенно мотивированы, когда встречаются с «Реалом». Мы должны носить эту футболку с гордостью и понимать, что она символизирует», — приводит слова Арбелоа официальный сайт клуба.

После 32 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

