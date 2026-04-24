«На этой неделе он тренировался в обычном режиме». Тренер «Монако» — о Головине

Главный тренер «Монако» Себастьян Поконьоли перед матчем 31-го тура чемпионата Франции с «Тулузой» рассказал о процессе восстановления травмированных игроков.

«Кайо Энрике тренировался частично, но сможет присоединиться к составу на следующей неделе. Станису Идумбо необходима операция на плече, а Кассум Уаттара ещё не бегает даже. Головин? На этой неделе он тренировался в обычном режиме, после того как на прошлой занимался восстановлением приводящих мышц. Ансу Фати хорошо проявил себя во втором тайме с «Осером», что отражает игру команды, Голо также хорошо вышел на замену, так что у нас есть несколько вариантов», — приводит слова Поконьоли официальный сайт клуба.

«Монако» сыграет в гостях с «Тулузой» 25 апреля. Начало матча — в 22:05 мск.