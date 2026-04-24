Форвард Рашфорд на грани ухода из «Барселоны» — Cadena SER

Спортивный директор «Барселоны» Деку предпочитает подписать нападающего за € 30 млн летом, чем удерживать форварда Маркуса Рашфорда в команде, информирует Cadena SER.

В каталонском клубе считают, что игрок не использовал свои шансы по максимуму в моменты отсутствия в составе сине-гранатовых форварда Рафиньи. Особенно разочаровала руководство игра Рашфорда в матчах 1/4 финала Лиги чемпионов с мадридским «Атлетико» — теперь клуб готов рассмотреть другие варианты усиления атаки.

28-летний нападающий перешёл в «Барселону» из «Манчестер Юнайтед» в июле 2025 года на правах аренды. За испанский клуб он забил 12 голов и сделал 13 голевых передач в 44 матчах во всех турнирах.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в € 40 млн.