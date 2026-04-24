Брест — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

«Хотят, чтобы Сафонов чувствовал поддержку». Французская журналистка — о ситуации Шевалье

Французская журналистка Амбр Годийон заявила, что голкипер Люка Шевалье больше не сыграет за «ПСЖ» в нынешнем сезоне. Клуб хочет, чтобы российский вратарь Матвей Сафонов чувствовал поддержку и уверенность.

«Это не секрет. Думаю, ситуация с Люка и иерархия уже окончательно определены. Единственным шансом получить игровое время в условиях, когда есть явный первый номер, обычно является Кубок Франции. Они хотят, чтобы Сафонов чувствовал уверенность и поддержку», — приводит слова Годийон Sports.fr со ссылкой на эфире канала L’Équipe.

В нынешнем сезоне Шевалье принял участие в 26 играх во всех турнирах, в которых пропустил 28 голов и 10 встреч отыграл «на ноль». Сафонов принял участие в 20 матчах во всех турнирах, в которых пропустил 20 голов и 10 раз отыграл «на ноль».

