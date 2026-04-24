Брест — Ланс. Прямая трансляция
Президент «ПСЖ» выразил уважение всем полуфиналистам Лиги чемпионов

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи отметил, что испытывает гордость от выхода команды в полуфинал Лиги чемпионов.

«Очень горжусь тем, что «ПСЖ» вышел в полуфинал Лиги чемпионов. Это лучший турнир в мире, мы доходим до этой стадии уже третий год подряд. Это соревнование очень высокого уровня. Все клубы играют очень хорошо. «Арсенал», «Бавария», «Атлетико»… Уважаю всех полуфиналистов», — приводит слова Аль-Хелайфи The Forum.

Первый матч «ПСЖ» — «Бавария» состоится в Париже во вторник, 28 апреля. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 мск.

Ранее Нассер Аль-Хелаифи выразил одобрение тому факту, что «Барселона» и «Реал» вышли из Суперлиги, сосредоточившись на участии в Лиге чемпионов.

Материалы по теме
Лига чемпионов: казнь «Реала» и проверка «Арсенала»
Лига чемпионов: казнь «Реала» и проверка «Арсенала»
