Брест — Ланс. Прямая трансляция
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Санчо хочет вернуться в «Боруссию» Дортмунд — Sky Sports

Форвард «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо может летом вернуться в дортмундскую «Боруссию», информирует Sky Sports.

По информации источника, 26-летний англичанин выразил готовность снова играть за немецкую команду. Его действующее соглашение с «МЮ» рассчитано до 30 июня 2026 года, поэтому летом он может на правах свободного агента присоединиться к «Боруссии».

Санчо уже выступал за дортмундскую команду с 2017 по 2021 год, а также во второй половине сезона-2023/2024 на правах аренды. В его активе 158 матчей за дортмундцев во всех турнирах, в которых он забил 53 гола и отдал 67 голевых передач.

В текущем сезоне Санчо выступает за «Астон Виллу» на правах аренды. В 31 матче форвард забил гол и сделал результативную передачу.

Transfermarkt оценивает трансферную стоимость футболиста в € 20 млн.

