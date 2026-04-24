Бернарду Силва может оказаться в «Ювентусе» — Маттео Моретто

«Ювентус» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, информирует в соцсети X журналист Маттео Моретто.

31-летний португалец ранее объявил, что покинет английский клуб — летом он станет свободным агентом.

Португалец играет за «Манчестер Сити» с 2017 года. В активе Силвы 453 матча во всех турнирах, в которых он забил 76 голов и отдал 77 результативных передач.

За это время футболист шесть раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок английской лиги, трижды — Суперкубок страны, дважды — Кубок Англии.

Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 27 млн.