Бернарду Силва может оказаться в «Ювентусе» — Маттео Моретто

«Ювентус» интересуется полузащитником «Манчестер Сити» Бернарду Силвой, информирует в соцсети X журналист Маттео Моретто.
31-летний португалец ранее объявил, что покинет английский клуб — летом он станет свободным агентом.
Португалец играет за «Манчестер Сити» с 2017 года. В активе Силвы 453 матча во всех турнирах, в которых он забил 76 голов и отдал 77 результативных передач.
За это время футболист шесть раз становился чемпионом Англии, пять раз выигрывал Кубок английской лиги, трижды — Суперкубок страны, дважды — Кубок Англии.
Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в € 27 млн.