«Он показывает отличный уровень игры». Тренер «Реала» Арбелоа — об Александер-Арнольде

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о форме защитника клуба Трента Александер-Арнольда.

«Он показывает отличный уровень игры. Его результативность не вызывает сомнений, сейчас он заслуживает того, чтобы играть. Когда Трент не выходил на поле, его заменял Карвахаль, который отлично справлялся. В каждом матче «Реал» Мадрид борется за выживание, я тоже. Каждый раз, когда выпускаю игрока на поле, должен безоговорочно ему доверять. Часто люди не понимают, что тренер выбирает игрока, потому что искренне верит, что тот этого заслуживает, самое главное, что с этим футболистом команда будет побеждать. Не размениваюсь на минуты, есть игроки, которым я хотел бы давать больше игрового времени, чем они получают», — приводит слова Арбелоа официальный сайт клуба.

После 32 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице.