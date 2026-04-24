Брест — Ланс. Прямая трансляция
Терзич может возглавить «Атлетик» — Фабрицио Романо

Немецкий специалист Эдин Терзич является главным претендентом на пост главного тренера «Атлетика» из Бильбао, информирует в соцсети X инсайдер Фабрицио Романо. Руководство баскского клуба хочет видеть 43-летнего немца на этой должности.

Последним местом работы Терзича была дортмундская «Боруссия», в которой он с 2018 по 2024 год был помощником, главным тренером и техническим директором. Ранее он также работал в «Вест Хэме» и «Бешикташе».

Сейчас «Атлетик» возглавляет Эрнесто Вальверде, который трудится в клубе с 2022 года и покидает клуб по окончании текущего сезона. Под его руководством команда провела 192 матча — 91 победа, 43 ничьи и 58 поражений.

