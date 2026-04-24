Бензема сообщил, что не вернётся в «Лион» в качестве игрока

Нападающий «Аль-Хиляля» Карим Бензема во время прямого эфира в социальной сети рассказал, что не планирует возвращаться в «Лион».

По словам 38-летнего француза, он сомневается, что ещё сыграет за команду, воспитанником которой является, но нападающий не исключает возможности присоединиться к руководству клуба после завершения карьеры футболиста.

Бензема выступал за основной состав «Лиона» с 2005 по 2009 год, а затем перешёл в «Реал». В его активе 66 голов и 25 голевых передач в 148 матчах во всех турнирах за французский клуб.

Бензема перебрался из «Аль-Иттихада» в «Аль-Хиляль» в минувшем феврале.