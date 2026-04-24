Полузащитник «Наполи» Гилмор установил в саду статую Марадоны

Полузащитник «Наполи» Билли Гилмор опубликовал в социальных сетях видео, что установил у себя в саду статую легенды неаполитанского клуба Диего Марадоны в полный рост. Художник Стефано Сеси стал автором скульптуры — это копия статуи, установленной в подтрибунном помещении стадиона в Фуоригротте.

Примечательно, что ранее у себя во дворе установил скульптуру Марадоны другой полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей.

Марадона играл за «Наполи» с 1984 по 1991 год. В 258 матчах за неаполитанцев он забил 115 голов и отдал 76 голевых передач. С клубом Марадона дважды выиграл Серию А, Кубок Италии, Кубок УЕФА и Суперкубок Италии.