Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Наполи» Гилмор установил в саду статую Марадоны

Полузащитник «Наполи» Гилмор установил в саду статую Марадоны
Комментарии

Полузащитник «Наполи» Билли Гилмор опубликовал в социальных сетях видео, что установил у себя в саду статую легенды неаполитанского клуба Диего Марадоны в полный рост. Художник Стефано Сеси стал автором скульптуры — это копия статуи, установленной в подтрибунном помещении стадиона в Фуоригротте.

Примечательно, что ранее у себя во дворе установил скульптуру Марадоны другой полузащитник «Наполи» Скотт Мактоминей.

Марадона играл за «Наполи» с 1984 по 1991 год. В 258 матчах за неаполитанцев он забил 115 голов и отдал 76 голевых передач. С клубом Марадона дважды выиграл Серию А, Кубок Италии, Кубок УЕФА и Суперкубок Италии.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android