Вендел, Мартинс и Жубал — в сборной 26-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 26-го тура Мир РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Зенита» и «Оренбурга» — по два футболиста. По одному представителю у «Балтики», «Локомотива», «Спартака», «Сочи», «Акрона», «Краснодара» и «Ростова». Тренером символической сборной мы выбрали Мурада Мусаева («Краснодар»).

Вратарь: Денис Адамов («Зенит»).

Защитники: Жубал («Краснодар»), Марсело Алвес («Сочи»), Сесар Монтес («Локомотив»).

Полузащитники: Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»), Вендел («Зенит»), Иван Беликов («Балтика»), Роберто Фернандес («Акрон»).

Нападающие: Хорди Томпсон («Оренбург»), Алешандре Жезус («Оренбург»), Роналдо («Ростов»).

Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»).