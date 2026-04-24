Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Брест — Ланс. Прямая трансляция
Вендел, Мартинс и Жубал — в сборной 26-го тура РПЛ по версии «Чемпионата»

«Чемпионат» определил символическую сборную 26-го тура Мир РПЛ. Наибольшее представительство в ней у «Зенита» и «Оренбурга» — по два футболиста. По одному представителю у «Балтики», «Локомотива», «Спартака», «Сочи», «Акрона», «Краснодара» и «Ростова». Тренером символической сборной мы выбрали Мурада Мусаева («Краснодар»).

Вратарь: Денис Адамов («Зенит»).

Защитники: Жубал («Краснодар»), Марсело Алвес («Сочи»), Сесар Монтес («Локомотив»).

Полузащитники: Кристофер Мартинс Перейра («Спартак»), Вендел («Зенит»), Иван Беликов («Балтика»), Роберто Фернандес («Акрон»).

Нападающие: Хорди Томпсон («Оренбург»), Алешандре Жезус («Оренбург»), Роналдо («Ростов»).

Главный тренер: Мурад Мусаев («Краснодар»).

