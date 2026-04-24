Агкацев: вторая строчка не пошатнула уверенность — сплотились и вернулись на своё место

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев высказался о победе в матче 26-го тура Мир РПЛ со «Спартаком» (2:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Интересная и очень зрелищная игра. Очень рад, что удалось победить и вернуться на первое место. За дни на второй строчке уверенность не пошатнулась. Просто ещё больше объединились, сплотились, сделали свою работу хорошо и вернулись на своё место», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

После 26 туров РПЛ «Краснодар» заработал 57 очков и располагается на первой строчке. «Зенит» с 56 очками находится на втором месте. В следующем матче соревнования подопечные Мурада Мусаева сыграют с махачкалинским «Динамо». Эта встреча состоится 26 апреля и пройдёт на стадионе «Ozon Арена» в Краснодаре.

