Брест — Ланс. Прямая трансляция
Арбелоа: цель — чтобы мадридский «Реал» выигрывал все матчи, в которых участвует

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа определил цель клуба на оставшуюся часть сезона.

«Цель — чтобы мадридский «Реал» выигрывал все матчи, в которых участвует. Мы должны выходить на поле и побеждать в каждой игре. Для нас предстоящие шесть встреч имеют решающее значение независимо от того, что происходит в Ла Лиге. Мы должны приложить максимум усилий. Знаем, что ждёт игроков в ближайшие месяцы. Но я сказал им, чтобы они сосредоточились только на «Реале». Мы должны быть очень ответственными и уважительно относиться не только к эмблеме клуба, но и к самим себе. Это значит выкладываться на все 100 до самого последнего дня», — приводит слова Арбелоа официальный сайт клуба.

После 32 матчей чемпионата Испании мадридский «Реал» набрал 73 очка и занимает второе место в турнирной таблице.

