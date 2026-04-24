Расписание матчей 31-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 24 апреля, матчем «РБ Лейпциг» — «Унион» стартует 31-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 31-го тура Бундеслиги (время московское):
24 апреля, пятница:
21:30. «РБ Лейпциг» — «Унион».
25 апреля, суббота:
16:30. «Вольфсбург» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;
16:30. «Майнц» — «Бавария»;
16:30. «Кёльн»— «Байер»;
16:30. «Аугсбург» — «Айнтрахт»;
16:30. «Хайденхайм» — «Санкт-Паули»;
19:30. «Гамбург» — «Хоффенхайм».
26 апреля, воскресенье:
16:30. «Штутгарт» — «Вердер»;
18:30. «Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург».
Чемпионом Германии досрочно стала «Бавария», набрав 79 очков за 30 матчей.