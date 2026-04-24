Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Расписание матчей 31-го тура чемпионата Германии — 2025/2026 по футболу

Комментарии

Сегодня, 24 апреля, матчем «РБ Лейпциг» — «Унион» стартует 31-й тур немецкой Бундеслиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 31-го тура Бундеслиги (время московское):

24 апреля, пятница:

21:30. «РБ Лейпциг» — «Унион».

25 апреля, суббота:

16:30. «Вольфсбург» — «Боруссия» Мёнхенгладбах;
16:30. «Майнц» — «Бавария»;
16:30. «Кёльн»— «Байер»;
16:30. «Аугсбург» — «Айнтрахт»;
16:30. «Хайденхайм» — «Санкт-Паули»;
19:30. «Гамбург» — «Хоффенхайм».

26 апреля, воскресенье:

16:30. «Штутгарт» — «Вердер»;
18:30. «Боруссия» Дортмунд — «Фрайбург».

Чемпионом Германии досрочно стала «Бавария», набрав 79 очков за 30 матчей.

Календарь матчей Бундеслиги
Турнирная таблица Бундеслиги
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android