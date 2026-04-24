Расписание матчей 31-го тура чемпионата Франции — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 24 апреля, матчем «Брест» — «Ланс» стартует 31-й тур французской Лиги 1 сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 30-го тура Лиги 1 (время московское):
24 апреля, пятница:
21:45. «Брест» — «Ланс».
25 апреля, суббота:
16:00. «Лион» — «Осер»;
20:00. «Анже» — «Пари Сен-Жермен»;
22:05. «Тулуза» — «Монако».
26 апреля, воскресенье:
16:00. «Лорьян» — «Страсбург»;
18:15. «Париж» — «Лилль»;
18:15. «Гавр» — «Метц»;
18:15. «Ренн» — «Нант»;
21:45. «Марсель» — «Ницца».
Турнирную таблицу чемпионата Франции сезона-2025/2026 возглавляет «Пари Сен-Жермен». Команда набрала 66 очков за 29 матчей.