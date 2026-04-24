Игрок «Краснодара» Черников: со «Спартаком» мы проявили характер
Футболист «Краснодара» Александр Черников прокомментировал победу южного клуба в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра прошла в Москве 23 апреля и завершилась победой «быков» со счётом 2:1.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38' 1:1 Сперцян – 45+1' 1:2 Жубал – 85'
«По качеству игры я бы не внёс матч со «Спартаком» в актив. Это не то, чего мы бы хотели. С точки зрения ментальности проявили характер. За счёт этого взяли три очка», — сказал Черников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.
Благодаря этой победе «Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, сместив оттуда «Зенит», который потерял очки в 26-м туре.
