Расписание матчей 34-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 24 апреля, матчем «Наполи» — «Кремонезе» стартует 34-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 32-го тура Серии А (время московское):
24 апреля, пятница:
21:45. «Наполи» — «Кремонезе».
25 апреля, суббота:
16:00. «Парма» — «Пиза»;
19:00. «Болонья» — «Рома»;
21:45. «Верона» — «Лечче».
26 апреля, воскресенье:
13:30. «Фиорентина» — «Сассуоло»;
16:00. «Дженоа» — «Комо»;
19:00. «Торино» — «Интер»;
21:45. «Милан» — «Ювентус».
27 апреля, понедельник:
19:30. «Кальяри» — «Аталанта»;
21:45. «Лацио» — «Удинезе».
Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 78 очков за 33 матча.