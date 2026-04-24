Расписание матчей 34-го тура чемпионата Италии — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 24 апреля, матчем «Наполи» — «Кремонезе» стартует 34-й тур итальянской Серии А сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 32-го тура Серии А (время московское):

24 апреля, пятница:

21:45. «Наполи» — «Кремонезе».

25 апреля, суббота:

16:00. «Парма» — «Пиза»;

19:00. «Болонья» — «Рома»;

21:45. «Верона» — «Лечче».

26 апреля, воскресенье:

13:30. «Фиорентина» — «Сассуоло»;

16:00. «Дженоа» — «Комо»;

19:00. «Торино» — «Интер»;

21:45. «Милан» — «Ювентус».

27 апреля, понедельник:

19:30. «Кальяри» — «Аталанта»;

21:45. «Лацио» — «Удинезе».

Турнирную таблицу чемпионата Италии возглавляет «Интер», набрав 78 очков за 33 матча.