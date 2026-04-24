Расписание матчей 32-го тура чемпионата Испании — 2025/2026 по футболу

Сегодня, 24 апреля, матчем «Бетис» — «Реал» Мадрид стартует 32-й тур испанской Ла Лиги сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 32-го тура чемпионата Испании (время московское):
24 апреля, пятница:
22:00. «Бетис» — «Реал» Мадрид.
25 апреля, суббота:
15:00. «Алавес» – «Мальорка»;
17:15. «Хетафе» – «Барселона»;
19:30. «Валенсия» – «Жирона»;
22:00. «Атлетико» Мадрид – «Атлетик» Бильбао.
26 апреля, воскресенье:
15:00. «Райо Вальекано» – «Реал Сосьедад»;
17:15. «Овьедо» – «Эльче»;
19:30. «Осасуна» – «Севилья»;
22:00. «Вильярреал» – «Сельта».
27 апреля, понедельник:
22:00. «Эспаньол» – «Леванте».
Первое место в турнирной таблице чемпионата Испании занимает «Барселона», набрав 82 очка за 32 матча.