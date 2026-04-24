Гонсалес: со «Спартаком» мы не показали чемпионской игры, но три очка забрали

Футболист «Краснодара» Джованни Гонсалес прокомментировал победу южного клуба в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра прошла в Москве 23 апреля и завершилась победой «быков» со счётом 2:1.

«Согласен со словами тренера, что со «Спартаком» мы не показали чемпионской игры. Но в таких матчах и на такой стадии важнее, что выиграли и забрали три очка. Понимали, что есть возможность занять первую строчку. Всё зависит от нас. Сейчас важнее выигрывать», — сказал Гонсалес в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Благодаря этой победе «Краснодар» вернулся на первое место в турнирной таблице чемпионата России, сместив оттуда «Зенит», который потерял очки в 26-м туре.