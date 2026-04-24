Брест — Ланс. Прямая трансляция
Газизов: есть команды, которые интересуются Джавадом, в том числе из Азербайджана

Генеральный директор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о будущем полузащитника Мохаммада Джавада Хоссейннежада. Ранее Legalbet сообщил, что футболистом интересуются азербайджанские «Нефтчи» и «Карабах».

«У Джавада будет оставаться год контракта. Естественно, надо будет решать — либо мы его будем продлевать, либо он уйдёт. Есть команды, которые им интересуются. Интерес из Азербайджана есть. Но команды не назову», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне чемпионата России 22-летний Мохаммад Джавад Хоссейннежад провёл 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

