Брест — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Вратарь «Динамо» Мх Волк: хорошо, что с «Акроном» получилось отыграться

Комментарии

Вратарь махачкалинского «Динамо» Давид Волк прокомментировал исход матча 26-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 17:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Фернандес – 9'     1:1 Хоссейннежад – 75'    

«Мы просто недовольны, что не начали игру с первых минут, как мне кажется. Где-то не хватило эмоций. Возможно, просто подустали. Не знаю, с чем это связано. Поэтому пропустили быстрый гол. А потом тяжело исправлять с «Акроном» ситуацию — они закрываются и играют за счёт длинных передач. Но поймали их на ошибке и сравняли. Потом игра открылась, но немножко не хватило нам. Получается, «Акрону» тоже не хватило.

Безусловно, неприятно, что мы потеряли два очка. Но заработали одно. В целом неплохо. Всегда хочется большего, особенно сейчас. Но хорошо, что получилось хотя бы отыграться», — сказал Волк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Акрон» без побед в РПЛ уже пять месяцев! В этот раз не помог даже аут от Дзюбы
