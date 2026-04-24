Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Арда Гюлер будет готов сыграть на чемпионате мира 2026 года — Романо

Арда Гюлер будет готов сыграть на чемпионате мира 2026 года — Романо
Комментарии

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Турции Арда Гюлер сможет выступить на чемпионате мира 2026 года, несмотря на травму. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Ранее Гюлер не доиграл матч 33-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». «Реал» выиграл со счётом 2:1. Позднее клуб сообщил, что у футболиста диагностирована травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. По информации источника, травма не осложнит его участие на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Турции.

Сборная Турции на чемпионате мира сыграет в группе D с национальными командами США, Парагвая и Австралии.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android