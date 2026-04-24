Арда Гюлер будет готов сыграть на чемпионате мира 2026 года — Романо

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Турции Арда Гюлер сможет выступить на чемпионате мира 2026 года, несмотря на травму. Об этом сообщил журналист Фабрицио Романо в социальной сети Х.

Ранее Гюлер не доиграл матч 33-го тура чемпионата Испании с «Алавесом». «Реал» выиграл со счётом 2:1. Позднее клуб сообщил, что у футболиста диагностирована травма двуглавой мышцы бедра правой ноги. По информации источника, травма не осложнит его участие на чемпионате мира 2026 года в составе сборной Турции.

Сборная Турции на чемпионате мира сыграет в группе D с национальными командами США, Парагвая и Австралии.