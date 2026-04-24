Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Александр Бубнов: Пруцев бьёт, Вега играет рукой. 100-процентный пенальти

Бывший футболист Александр Бубнов высказался об эпизоде в концовке матча 26-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Зенит» (0:0). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Алексеем Сухим (Люберцы).

Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«VAR не увидел в штрафной площадке, когда Вега играет рукой 100% и движение делает, и выталкивает. Там Пруцев, или кто… Там больше пенальти? Да там 100%. Пруцев бьёт, Пруцев сразу руки поднял. 100-процентный пенальти по сравнению с этим. Здесь ещё можно как-то… А там нет, там всё — движение рукой, падает, прерывает передачу. Они даже не рассматривают, VAR даже не смотрит», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

