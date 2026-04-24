Расписание матчей 27-го тура чемпионата России по футболу сезона-2025/2026
Завтра, 25 апреля, стартует 27-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.
Расписание матчей 27-го тура Российской Премьер-Лиги (время московское):
25 апреля (суббота)
- 14:30. «Ростов» — «Оренбург»;
- 17:00. «Крылья Советов» — «Локомотив»;
- 19:30. «Рубин» — ЦСКА.
26 апреля (воскресенье)
- 14:00. «Пари НН» — «Спартак»;
- 17:00. «Динамо» — «Сочи»;
- 17:00. «Краснодар» — «Динамо» Махачкала;
- 19:30. «Зенит» — «Ахмат».
27 апреля (понедельник)
- 20:00 «Балтика» — «Акрон».
Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар» (57 очков), второе — «Зенит» (56). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (49).
Кто был лучшим в прошлом туре?
