Брест — Ланс. Прямая трансляция
Расписание матчей 27-го тура чемпионата России по футболу сезона-2025/2026, календарь РПЛ

Завтра, 25 апреля, стартует 27-й тур Мир Российской Премьер-Лиги. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с полным расписанием тура.

Расписание матчей 27-го тура Российской Премьер-Лиги (время московское):

25 апреля (суббота)

  • 14:30. «Ростов» — «Оренбург»;
  • 17:00. «Крылья Советов» — «Локомотив»;
  • 19:30. «Рубин» — ЦСКА.

26 апреля (воскресенье)

  • 14:00. «Пари НН» — «Спартак»;
  • 17:00. «Динамо» — «Сочи»;
  • 17:00. «Краснодар» — «Динамо» Махачкала;
  • 19:30. «Зенит» — «Ахмат».

27 апреля (понедельник)

  • 20:00 «Балтика» — «Акрон».

Первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар» (57 очков), второе — «Зенит» (56). Тройку лидеров замыкает «Локомотив» (49).

Календарь РПЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица РПЛ сезона-2025/2026
