Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Динамо» Мх Ахмедов был прооперирован после перелома скулы

Комментарии

Защитник махачкалинского «Динамо» Ильяс Ахмедов получил перелом скулы в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (1:1). Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 17:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Фернандес – 9'     1:1 Хоссейннежад – 75'    

«19-летний защитник доиграл матч с повреждением. Сегодня динамовец был успешно прооперирован в Самаре, где проходил выездной матч с «Акроном», — написано в сообщении.

В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Ильяс Ахмедов провёл пять матчей. Также на его счету семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 200 тыс.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android