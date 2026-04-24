Защитник «Динамо» Мх Ахмедов был прооперирован после перелома скулы
Защитник махачкалинского «Динамо» Ильяс Ахмедов получил перелом скулы в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с тольяттинским «Акроном» (1:1). Об этом сообщила пресс-служба клуба в телеграм-канале.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 17:30 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Динамо Мх
Махачкала
1:0 Фернандес – 9' 1:1 Хоссейннежад – 75'
«19-летний защитник доиграл матч с повреждением. Сегодня динамовец был успешно прооперирован в Самаре, где проходил выездной матч с «Акроном», — написано в сообщении.
В текущем сезоне Российской Премьер-Лиги Ильяс Ахмедов провёл пять матчей. Также на его счету семь игр в Фонбет Кубке России. Результативными действиями футболист не отметился. Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 200 тыс.
«Рома» объявила об уходе Клаудио Раньери Официально
