Главная Футбол Новости

«Таких показателей у нас никогда в РПЛ не было». Бубнов — о Венделе в матче с «Локо»

Бывший футболист Александр Бубнов оценил игру полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Здесь в этой игре феноменальные показатели, таких показателей у нас никогда в Российской Премьер-Лиге не было ни с какими звёздами, с легионерами… Думаю, в ближайшие 10-летия даже не будет. Потому что 150 технико-тактических действий при 7% брака. Пять с плюсом — это Вендел», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 28-летний Вендел провёл 23 матча, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.

Горяченное добавленное время «Зенита» с «Локо»! Спорный пенальти, сейв Адамова и стычка!
