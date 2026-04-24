«Таких показателей у нас никогда в РПЛ не было». Бубнов — о Венделе в матче с «Локо»

Бывший футболист Александр Бубнов оценил игру полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с московским «Локомотивом» (0:0).

«Здесь в этой игре феноменальные показатели, таких показателей у нас никогда в Российской Премьер-Лиге не было ни с какими звёздами, с легионерами… Думаю, в ближайшие 10-летия даже не будет. Потому что 150 технико-тактических действий при 7% брака. Пять с плюсом — это Вендел», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент.Шоу».

В текущем сезоне чемпионата России 28-летний Вендел провёл 23 матча, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи.