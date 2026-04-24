Брест — Ланс. Прямая трансляция
Игорь Ледяхов: «Краснодар» не показал чемпионский футбол со «Спартаком»

Игорь Ледяхов: «Краснодар» не показал чемпионский футбол со «Спартаком»
Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о матче 26-го тура чемпионата страны, в котором «Краснодар» обыграл московский «Спартак» со счётом 2:1. В составе красно-белых отличился Кристофер Мартинс, за «Краснодар» забили Эдуард Сперцян (с пенальти) и Жубал.

Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

«Краснодар» не показал чемпионский футбол со «Спартаком». Мусаев тут прав. Но из трёх ударов в створ они забили два. У команды есть класс. Это плюс для них! Меня удовлетворило качество футбола от «Спартака». Но забитых мячей не хватило. Можно сказать, что не повезло. В первом тайме они выглядели лучше, хотя голевых моментов не создали», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

