Игорь Ледяхов: «Краснодар» не показал чемпионский футбол со «Спартаком»

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о матче 26-го тура чемпионата страны, в котором «Краснодар» обыграл московский «Спартак» со счётом 2:1. В составе красно-белых отличился Кристофер Мартинс, за «Краснодар» забили Эдуард Сперцян (с пенальти) и Жубал.

«Краснодар» не показал чемпионский футбол со «Спартаком». Мусаев тут прав. Но из трёх ударов в створ они забили два. У команды есть класс. Это плюс для них! Меня удовлетворило качество футбола от «Спартака». Но забитых мячей не хватило. Можно сказать, что не повезло. В первом тайме они выглядели лучше, хотя голевых моментов не создали», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.