Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев стал отцом

У полузащитника московского Данила Пруцева и его жены Натальи родился ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба «Локомотива» в телеграм-канале.

«Поздравляем Даню и его жену Наташу с рождением сына! Назвали как и папу. Пусть Данил Данилович растёт здоровым, крепким и счастливым», — написано в сообщении.

26-летний Данил Пруцев выступает за «Локомотив» на правах аренды из московского «Спартака». Всего в текущем сезоне чемпионата России он провёл 21 матч за «Спартак» и «Локомотив», в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи. Также на его счету девять матчей в Фонбет Кубке России, результативными действиями футболист не отметился.