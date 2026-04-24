Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Брест — Ланс. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Полузащитник «Локомотива» Данил Пруцев стал отцом

Комментарии

У полузащитника московского Данила Пруцева и его жены Натальи родился ребёнок. Об этом сообщила пресс-служба «Локомотива» в телеграм-канале.

«Поздравляем Даню и его жену Наташу с рождением сына! Назвали как и папу. Пусть Данил Данилович растёт здоровым, крепким и счастливым», — написано в сообщении.

Фото: Из личного архива Данила Пруцева

26-летний Данил Пруцев выступает за «Локомотив» на правах аренды из московского «Спартака». Всего в текущем сезоне чемпионата России он провёл 21 матч за «Спартак» и «Локомотив», в которых забил два мяча и отдал три голевые передачи. Также на его счету девять матчей в Фонбет Кубке России, результативными действиями футболист не отметился.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android