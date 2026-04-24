В «Динамо» Мх прокомментировали ничью в матче с «Акроном»

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов прокомментировал исход матча 26-го тура Мир РПЛ с «Акроном» (1:1).

«Конечно, хотелось бы побед на выезде. Если исходить из матча, заработанная единица — неплохо в связи с тем, что столько команд находятся в такой зоне. Играли с непосредственным конкурентом. «Акрон» для нас неудобная команда — так исторически сложилось. Мне показалось, что в начале игры мы вышли как-то расслаблено. Потом собрались. Кажется, моменты у нас были более качественные.

Хотел бы сказать спасибо ребятам. И отдельно отметить Ильяса Ахметова — он получил серьёзную травму, с этой серьёзной травмой доиграл матч (подозрение на перелом скулы. — Прим. Пресс-службы «Динамо» Мх). Это говорит о его характере. Он большой молодец, воспитанник дагестанского футбола, нашего клуба. Наверное, такими жертвами зарабатываются тяжёлые очки. У нас сейчас на выезде «Краснодар» — чемпион. Будем верить. Почему нет? Перед началом игры всё 50 на 50», — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.