В «Динамо» Мх высказались о предстоящей встрече клубов РПЛ с руководством Минспорта РФ

Гендиректор махачкалинского «Динамо» Шамиль Газизов высказался о предстоящей встрече клубов Мир РПЛ с представителями министерства спорта РФ.

— Есть ли позиция клубов РПЛ по лимиту, с которой вы пойдёте на встречу с Минспорта? Сообщали, что лига не поддержит приказ Минспорта по ужесточению лимита.

— От того, что мы поддержим или нет, ничего не решается. Регулятор у нас один — это министерство спорта. Министр имеет право сделать всё возможное. Вчера на общем собрании приняли решение, что у нас есть спикер — Александр Алаев. Он всё скажет. Мы все договорились, что просто поддержим. Давайте дождёмся встречи. После этого можно о чём-то говорить, — сказал Газизов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.