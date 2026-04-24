Игрок «Динамо» Мх Джавад отреагировал на новость об интересе клубов из Азербайджана

Полузащитник махачкалинского «Динамо» Мохаммад Джавад Хоссейннежад прокомментировал информацию об интересе к нему со стороны азербайджанских клубов. Ранее Legalbet сообщил, что футболистом интересуются «Нефтчи» и «Карабах».

«У меня есть ещё год действующего контракта, помимо текущего сезона. У меня полностью фокус на предстоящих матчах. Впереди очень важные игры, концовка сезона важна для нас. Полностью сконцентрирован на этом. Но лично со мной никто не разговаривал», — сказал Джавад в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В текущем сезоне чемпионата России 22-летний Мохаммад Джавад Хоссейннежад провёл 26 матчей, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.