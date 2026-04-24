Ледяхов не согласен с назначением пенальти на Наиле Умярове в матче с «Краснодаром»

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о пенальти в матче 26-го тура чемпионата страны «Спартак» — «Краснодар» (1:2). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Артёмом Чистяковым (Азов).

«У всех возникают вопросы к трактовкам. Пенальти на Умярове не надо было ставить. Перед этим Кордоба оттолкнул Наиля. После этого рука уже идёт вверх. Был рикошет, мяч ушёл за линию ворот. Судьи не могут определиться, как им судить. В этом и проблема. Пенальти не должно было быть! А с «Зенитом» какой цирковой пенальти поставили [в пользу] «Локомотива», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.