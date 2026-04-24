Дркушич: «Ахмат» — очень качественная команда, но надо настраиваться на победу

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Ванья Дркушич высказался о предстоящем матче 27-го тура чемпионата России с грозненским «Ахматом». Встреча состоится в воскресенье, 26 апреля. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.

«Думаю, «Ахмат» — очень качественная и хорошая команда с хорошими игроками. Нам надо восстановиться, у нас было две тяжёлые игры. Потом будем готовиться к «Ахмату». Надо придерживаться наших принципов и настраиваться на победу», — передаёт слова Ваньи Дркушича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.