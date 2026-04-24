Защитник «Зенита» Дркушич прокомментировал ничью в матче с «Локомотивом»

Защитник «Зенита» Ванья Дркушич высказался о ничьей в матче сине-бело-голубых с «Локомотивом» (0:0) в 26-м туре Мир Российской Премьер-Лиги. Игра проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра выступил Алексей Сухой.

«Не удалось победить «Локомотив». Все хотели это сделать, но нам чуть не хватало движения в атаке, моментов не было. Все знаем, какая сейчас ситуация. Осталось четыре финала. Надо тренироваться и побеждать», — передаёт слова Дркушича корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает второе место в РПЛ с 56 очками, отставая от лидирующего «Краснодара» на одно очко. «Локомотив» располагается на третьей строчке с 49 очками.