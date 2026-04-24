Брест — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Семак: результат матча с «Локомотивом» справедлив, но никакой паники нет

Семак: результат матча с «Локомотивом» справедлив, но никакой паники нет
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о ничейном результате в матче 26-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Нам нужно сделать всё, что в наших силах. Даже если бы мы выиграли у «Локомотива», всё равно нужно было бы побеждать в оставшихся играх. К сожалению, не так активно сыграли в атаке. Результат матча справедлив. «Локомотив» хорошо сыграл в обороне, мы плохо сыграли в атаке. Нужно продолжать работать. Никакой паники нет», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026. Команда набрала 49 очков за 26 матчей. «Зенит» располагается на второй строчке, заработав 56 очков. На первом месте находится «Краснодар», у которого 57 очков.

Горяченное добавленное время «Зенита» с «Локо»! Спорный пенальти, сейв Адамова и стычка!
Горяченное добавленное время «Зенита» с «Локо»! Спорный пенальти, сейв Адамова и стычка!
