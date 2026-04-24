Семак рассказал о восстановлении Мантуана после травмы

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о восстановлении после травмы бразильского игрока Густаво Мантуана, который пропустил уже несколько матчей в весенней части сезона.

«Надеюсь, что Мантуана ещё увидим. С сегодняшнего дня он начинает фрагментарно участвовать в тренировках команды. В ближайшем матче с «Ахматом» мы его, наверное, не увидим. Будем надеяться, что он выйдет в следующем», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 51 очко за 23 матча. На первой строчке находится «Краснодар» (52).