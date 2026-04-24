Главный тренер «Зенита»: не думаю, что Глушенков снизил требования к себе

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о состоянии и игре атакующего полузащитника команды Максима Глушенкова. В весенней части сезона результативность игрока снизилась.

«Не думаю, что Глушенков снизил требования к себе или свой уровень. Он такой игрок, который старается обострять игру в атаке. Очень часто его успешность оценивается голевыми действиями. Когда голы есть, Максим — супер, когда нет, он не в той форме. При этом так же играет. По поводу его замены в матче с «Ахматом» посмотрим. Нам нужно определиться с функциональным состоянием игроков», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.