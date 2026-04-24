Главная Футбол Новости

Главный тренер «Зенита» Семак: абсолютно не понимаю трактовок

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался о судействе в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Не понимаю трактовок абсолютно. Даже арбитр с большим стажем Николаев выступает и говорит, что не может понять. Мажич после игры с «Краснодаром» говорит, что у Оласы — это не рука. А абсолютно аналогичный момент в следующем матче — это рука. И на VAR сидит тот арбитр, который не поставил пенальти и был прав, как сказали в ЭСК — они же между собой общаются.

Раньше такая рубрика была «ноу коммент». Уже свою позицию сказал по поводу судейства — она не меняется. Трактовки абсолютно непонятные. Конечно, понимаю тех тренеров, у которых постоянная дисквалификация, того же Станковича. У кого-то нервы покрепче — удаляются меньше. Есть много слов, которые можно сказать. Но я, пожалуй, оставлю «ноу коммент», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Эльвира Багирова.

