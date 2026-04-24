Станислав Агкацев: в эпизоде с голом «Спартака» в меня воткнулся Литвинов — это фол

Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал пропущенный гол в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра прошла в Москве 23 апреля и завершилась победой «быков» со счётом 2:1.

— В последнее время выступали с критикой в твой адрес. Что было сегодня в эпизоде с голом «Спартака»?

— Я добирался до мяча на 100% — помешал контакт с Литвиновым во вратарской площади, где голкиперы стараются играть на выходе.

— Фол?

— По мне, да. Либо ни на ком не свистеть такие фолы, как в АПЛ. Там вратарей сбивают во вратарской и не свистят. Если бы у нас так было во всех матчах, вообще вопросов бы не было. А у нас в каких-то моментах свистят, в каких-то — нет. Так не должно быть. Если свистите, то и здесь надо свистеть. Я уже ловил мяч, но со спины воткнулся Литвинов во вратарской площади.

— Что сказал судья?

— В моменте, когда была пауза на VAR, он подошёл и сказал: «Ты воткнулся в своего». После игры я подошёл, говорю: «Литвинов в меня воткнулся». В ответ: «Не так сильно. Я такое не даю», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.