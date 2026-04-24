Брест — Ланс. Прямая трансляция
Станислав Агкацев: в эпизоде с голом «Спартака» в меня воткнулся Литвинов — это фол

Станислав Агкацев: в эпизоде с голом «Спартака» в меня воткнулся Литвинов — это фол
Вратарь «Краснодара» Станислав Агкацев прокомментировал пропущенный гол в матче 26-го тура Мир Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Игра прошла в Москве 23 апреля и завершилась победой «быков» со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Спартак М
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
1:0 Мартинс – 38'     1:1 Сперцян – 45+1'     1:2 Жубал – 85'    

— В последнее время выступали с критикой в твой адрес. Что было сегодня в эпизоде с голом «Спартака»?
— Я добирался до мяча на 100% — помешал контакт с Литвиновым во вратарской площади, где голкиперы стараются играть на выходе.

— Фол?
— По мне, да. Либо ни на ком не свистеть такие фолы, как в АПЛ. Там вратарей сбивают во вратарской и не свистят. Если бы у нас так было во всех матчах, вообще вопросов бы не было. А у нас в каких-то моментах свистят, в каких-то — нет. Так не должно быть. Если свистите, то и здесь надо свистеть. Я уже ловил мяч, но со спины воткнулся Литвинов во вратарской площади.

— Что сказал судья?
— В моменте, когда была пауза на VAR, он подошёл и сказал: «Ты воткнулся в своего». После игры я подошёл, говорю: «Литвинов в меня воткнулся». В ответ: «Не так сильно. Я такое не даю», — сказал Агкацев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

