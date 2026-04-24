Брест — Ланс. Прямая трансляция
Главная Футбол Новости

Игрок «Балтики» Петров прокомментировал ничьи в матчах с «Краснодаром» и «Ахматом»

Игрок «Балтики» Петров прокомментировал ничьи в матчах с «Краснодаром» и «Ахматом»
Комментарии

Полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров высказался о ничейных результатах в матчах чемпионата России с «Краснодаром» (2:2) и грозненским «Ахматом» (1:1).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
23 апреля 2026, четверг. 19:45 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 1
Балтика
Калининград
0:1 Северину Ласерда – 51'     1:1 Андраде – 60'    

— Два очка на выезде в Краснодаре и Грозном — не самый плохой результат?
— Конечно, если не говорить, когда мы ещё не играли в Грозном и Краснодаре, два очка — это неплохой результат. Но как складывались матчи — мы в двух вели и пропустили. Один раз в концовке, другой — опять со стандарта.

— Лучше пропустить на 60-й минуте, чем на 92-й?
— Конечно, 100%. У нас были потом возможности забить ещё. Но не удалось, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата».

