Игрок «Балтики» Петров прокомментировал ничьи в матчах с «Краснодаром» и «Ахматом»

Полузащитник калининградской «Балтики» Максим Петров высказался о ничейных результатах в матчах чемпионата России с «Краснодаром» (2:2) и грозненским «Ахматом» (1:1).

— Два очка на выезде в Краснодаре и Грозном — не самый плохой результат?

— Конечно, если не говорить, когда мы ещё не играли в Грозном и Краснодаре, два очка — это неплохой результат. Но как складывались матчи — мы в двух вели и пропустили. Один раз в концовке, другой — опять со стандарта.

— Лучше пропустить на 60-й минуте, чем на 92-й?

— Конечно, 100%. У нас были потом возможности забить ещё. Но не удалось, — сказал Петров в беседе с корреспондентом «Чемпионата».