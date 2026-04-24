Брест — Ланс. Прямая трансляция
Определено расписание финалов Пути РПЛ и Пути регионов Кубка России

Российский футбольный союз утвердил расписание финала Пути регионов и ответного матча финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России сезона-2025/2026. Об этом сообщил официальный сайт РФС.

Путь регионов. Финал (время — московское)

6 мая, среда
20:00. «Спартак» – ЦСКА.

Путь РПЛ. Финал. Ответный матч

7 мая, четверг
20:30. «Краснодар» – «Динамо» Москва (0:0).

Суперфинал Кубка России сезона-2025/2026, в котором встретятся победители пар, состоится 24 мая в Москве на стадионе «Лужники».

Действующим победителем Кубка России является московский ЦСКА. В Суперфинале прошлого розыгрыша сезона-2024/2025 армейцы оказались сильнее «Ростова» — 0:0 (4:3 пен.).

