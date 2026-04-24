Ледяхов: «Краснодар» — самый стабильный клуб, у «Зенита» же есть перепады в игре

Российский тренер Игорь Ледяхов высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Краснодар» сможет удержать преимущество. Это самый стабильный клуб на протяжении всего чемпионата. У них не было перепадов в игре. Команда набирает очки. В игре со «Спартаком» выглядели неубедительно, но свои очки забрали. У «Зенита» же есть перепады в игре. Впереди четыре тура. Борьба будет до конца», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России сезона-2025/2026. Команда набрала 56 очков за 26 матчей. «Краснодар» находится на первой строчке, заработав 57 очков.