Червиченко: какие вопросы по Умярову после пенальти на Дивееве?

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от матча 26-го тура Мир РПЛ между красно-белыми и «Краснодаром». Встреча завершилась победой «быков» со счётом 2:1. Червиченко высказался о спорном пенальти, вспомнив назначение 11-метрового удара в игре «Зенита» за касание мяча пальцев Игоря Дивеева.

«Понравился весь футбол! Особенно плакат перед матчем с быком и тореадором. «Краснодар» лез, старался. Иногда забывали про оборону, но им надо было побеждать. Победа «Краснодара» логичная. Команда переиграла «Спартак» тактически. Понимали, что в концовке противник будет подсаживаться. «Краснодар» выждал момент и дожал. Дальше уже просто оборонялись.

По пенальти прекращайте! Большинство журналистов находятся в Москве и болеют за «Спартак». Вот они и начинают вокруг таких эпизодов устраивать танцы с бубнами. Что тут обсуждать? Умяров поднимает руку, когда летел мяч. Траектория движения изменилась. Какие вопросы по Умярову после пенальти на Дивееве?» — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.