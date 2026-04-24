Экс-игрок «Рубина» Навас оценил успехи испанского тренера Артиги в клубе

Бывший футболист казанского «Рубина» Сесар Навас высказался о работе тренера Франка Артиги в клубе.

«Артига быстро адаптировался к «Рубину». Его опыт работы с российскими командами является ключевым фактором. Он понимает российский стиль игры в футбол, а также обычаи и привычки российских футболистов. Он тренер с исключительным умением управлять командой тактически, физически и психологически.

Артига — высококвалифицированный тренер. В этом я не сомневаюсь, но его доступность и открытость по отношению к игрокам также способствовали его быстрой адаптации в «Рубине». Уверен, что шаг за шагом он не только будет добиваться побед, но и придаст команде собственную индивидуальность и стиль игры, характерный для его футбольной философии. Он отличный тренер в отличном клубе. Вместе они добьются больших успехов для Республики Татарстан», — сказал Навас в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.