Червиченко: если «Зенит» доедет на первом месте, это будет самое несуразное чемпионство

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о чемпионской гонке в Мир Российской Премьер-Лиге сезона-2025/2026. После 26 туров турнирную таблицу возглавляет «Краснодар», который опережает санкт-петербургский «Зенит», идущий вторым, всего на одно очко.

«Если «Зенит» сможет доехать на первом месте, это будет самое несуразное чемпионство. С такой игрой быть чемпионами — значит расписаться, что наш чемпионат нелогичный. Ну не может так быть, особенно с такой игрой после большого перерыва. Это не чемпионская игра», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.