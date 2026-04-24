Игорь Дивеев раскрыл реальную причину перехода из ЦСКА в «Зенит»

Защитник «Зенита» Игорь Дивеев раскрыл реальную причину перехода из московского ЦСКА в петербургский клуб. Футболист признался, что искал для себя новый вызов, который поможет выйти из зоны комфорта. Именно поэтому он решил перейти в «Зенит», когда такой вариант появился. Стороны заключили сделку в зимнее межсезонье.

«Речь о восприятии себя. Мне нужен был выход из зоны комфорта, чтобы стать сильнее. Я так и сказал Челестини: «Если для ЦСКА и «Зенита» выгоден обмен, только за. Знаю, вы хотите нового нападающего». Такого, что на всех обиделся, не хочу играть и твёрдо решил уйти, не было. О варианте с обменом, кстати, впервые услышал как раз от Фабио. На ужине перед одной из последних игр осенней части сезона Челестини говорит: «Нужно, чтобы ты зашёл ко мне. Есть разговор». Я понятия не имел, о чём пойдёт речь. Захожу и слышу: «Есть разговоры об обмене с «Зенитом». Что думаешь?» Потом Роман Юрьевич [Бабаев] спросил: «Какое твоё решение?» Я ответил ровно то же самое, что и Челестини: «Если всех всё устраивает, давайте сделаем», — приводит слова Дивеева Sport24.