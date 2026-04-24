Хайденхайм — Санкт-Паули. Прямая трансляция
Орлов объяснил неубедительную игру Луиса Энрике за «Зенит»

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов объяснил неубедительную игру бразильского вингера Луиса Энрике за «Зенит».

«Энрике плохо играет и у него низкая результативность? Луис Энрике сейчас под взглядами болельщиков сборной Бразилии. Его в каждом матче просматривают. Ну и у него есть большое оправдание — он играет без помощи. У него нет рядом партнёров, которые давали бы передачи вразрез, за спину, накоротке. Он же, получается, один. Обратите внимание: он бежит назад, ему даёт мяч защитник, он получает мяч спиной или вполоборота — и сзади уже один-два соперника, третий ещё страхует. И вот так не первый матч. Эти три пары глаз курируют всю ситуацию. Футбол же командная игра, Луис Энрике должен быть частью общей игры. А общей игры нет у «Зенита» в атаке», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

