«Рома» объявила об уходе Клаудио Раньери

Итальянская «Рома» на официальном сайте сообщила, что Клаудио Раньери покинул должность советника правления клуба.

«Рома» подтверждает прекращение сотрудничества с Клаудио Раньери. Клуб хотел бы поблагодарить Клаудио за его значительный вклад в развитие «Ромы». Он руководил командой в очень сложный период, всегда будем благодарны ему за его усилия.

Глядя в будущее, видим ясное направление. Клуб силён, у него есть твёрдое руководство и чёткое видение. «Рома» всегда будет первой. Мы полностью уверены в дальнейшем пути под руководством Джан Пьеро Гасперини с общей целью роста, совершенствования и достижения результатов, достойных нашей истории», — написано в сообщении.