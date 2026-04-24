Брест — Ланс. Прямая трансляция
Орлов: Адамов — герой! Он спас очко

Известный футбольный комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался о ничейном результате «Зенита» в матче 26-го тура чемпионата России с московским «Локомотивом» (0:0).

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Конечно, обидно, что не показал «Зенит» того, чего мы ожидали. Я всё ждал повторения первого тайма с «Краснодаром». Увы… А потом несколько игроков и, прежде всего, Педро, меня удивили. Он был расстроен и неактивный. Что-то с ним произошло. А на самом деле итог матча гениальный: Адамов — герой! Он спас очко. И это очко может стать очень мощным [вложением] в, дай бог, золотую копилку», — сказал Геннадий Орлов в эфире «Радио Зенит».

Материалы по теме
«Локо» не реализовал пенальти в матче с «Зенитом». А потом команды сцепились на поле
